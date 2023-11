Un murale popolare a disposizione di tutti

Sarà un murale popolare nel senso più ampio del termine. Non solo perché celebrerà la storia di una tradizione – la sagra del cinghiale di Riparbella – e di una comunità ma perché verrà completata ascoltando i racconti, gli aneddoti, i suggerimenti della popolazione. La grande opera (8 x 2 metri), firmata dall’artista Vincenzo Marano Esposito, è in fase di realizzazione ultimata per circa un terzo della superficie. Ma c’è ancora da fare e moltissimi personaggi (ad oggi sono una quindicina i volti già visibili tra cui i padri fondatori della manifestazione e della Pro Loco) da disegnare. Ed è qui che scatta la chiamata alle arti. L’artista sarà infatti presente nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 27 novembre. Chiunque potrà offrire il proprio contributo.