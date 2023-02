"Un momento importante per tutta la popolazione"

Taglio del nastro all’inaugurazione della nuova ambulanza della Misericordia dei borghi di Serrazzano e Lustignano alla presenza dell’amministrazione comunale di Pomarance, del parroco don Renzo Chesi che ha dato la benedizione al mezzo e di altre associazioni. Il governatore Luigi Zazzeri ha voluto ricordare la nascita delll’associazione e i suoi fondatori che, con la possibilità di quei tempi, riuscirono a far sbocciare questa realtà, oltre a esprimere soddisfazione per aver acquistato una nuova ambulanza dotata di tutti i comfort con le migliori tecnologie esistenti. Nell’occasione, Luigi Zazzeri ha ricordato che l’associazione non si occupa solo di emergenza-urgenza, ma svolge nell’arco dell’anno centinaia di servizi di trasporti sanitari sia convenzionati richiesti dalla popolazione, oltre a collaborare con diverse associazioni occupandosi di assistenza sanitaria. "Oggi – ha detto il governatore – abbiamo condiviso un momento importante, un evento straordinario con tutta la popolazione di Serrazzano e Lustignano: l’associazione sarà sempre un riferimento per tutti, non solo per i servizi che svolge, ma soprattutto perché è una realtà sempre presente, con volontari che la animano. Inoltre è importante stimolare sempre più persone ad avvicinarsi a quest’esperienza di volontariato". Il governatore ha concluso ringraziando i volontari attivi e la popolazione.