"Un melograno per ricordare"

L’1 Maggio, è stato celebrato un albero di melograno piantato a Fornacette, a fianco del Museo della bicicletta Manolo Baggiani.

L’iniziativa, promossa tramite Anci Toscana dalle associazioni Donne insieme per la pace, Cgil, Anpi, Arci, Lega ambiente della Toscana ha l’intento di ricordare coloro che hanno perso la vita per migrare e l’amministrazione di Calcinaia ha volentieri aderito. Mediante un gesto simbolico, come appunto la pianta di melograno,si vogliono esprimere solidarietà,

vicinanza e impegno di accoglienza diffusa e umana e "scongiurare che altre vite si spezzino nella ricerca di una speranza e di un futuro migliore".

"Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le

migrazioni" riporta la targa che accompagna la pianta offrendo a chiunque si trovi di fronte all’albero uno

spunto di riflessione o anche semplicemente un monito di memoria.