Un maxi gemellaggio sul colle etrusco

Si chiama ‘Volterra incontra l’Europa’ ed è il maxi evento in programma dal 4 al 7 maggio che vedrà riunirsi a Volterra, tutte le città gemellate, ossia Mende (Francia), Wundsiedel (Germania), Bruchsal-Heidelsheim (Germania) e Sandomierz (Polonia). L’accoglienza delle delegazioni gemellate è in programma il 4 maggio alle 19 in piazza dei Priori, mentre il giorno successivo è previsto alle 10 il saluto delle città gemelle nella Sala del Maggior Consiglio. Alle 11 ecco la presentazione della mostra ‘Double Vision’ e alle 15 scattano le visite guidate per i gruppi, inclusa una visita alla Salina Locatelli. Sabato alle 16 il programma prevede i cortei dei gruppi storici per le vie cittadine e alle 17 al teatro Persio Flacco arriverà la sottoscrizione ufficiale che va a sancire ulteriormente i patti fra Volterra e le città gemellate.