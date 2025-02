Un ladro denunciato sette anni dopo il furto

MONTOPOLIUn ladro è stato smascherato dopo oltre sette anni grazie alle indagini dei carabinieri e al Ris (Reparto investigazioni speciali) che hanno esaminato le tracce di sangue rinvenute sul luogo del furto. L’uomo, un giovane di origini magrebine regolarmente residente in provincia di Livorno, è stato denunciato dai militari dell’Arma appartenente all’aliquota operativa della compagnia di San Miniato. Furto aggravato l’accusa nei confronti del responsabile dell’effrazione in un circolo di Montopoli. I fatti, come detto, risalgono al dicembre del 2018 quando i responsabili del circolo chiesero l’intervento dei carabinieri per un furto di alcune centinaia di euro dalla cassa del locale. I militari intervennero e rilevarono, tra le altre cose, anche la presenza di tracce di sangue verosimilmente appartenente al ladro che si era ferito con il vetro della finestra che aveva rotto per entrare nel circolo. Gli esami effettuate dai carabinieri del Ris hanno accertato che il sangue appartiene al magrebino già noto alle forze dell’ordine.