"Un giardino inclusivo da vivere con gioia"

Un parco giochi inclusivo, accessibile a tutti i bambini. È stato inaugurato ieri pomeriggio lo spazio verde Pinocchio nella frazione di Santo Pietro Belvedere a Capannoli alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo insieme ai bambini della scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore.

"Abbiamo risposto alla possibilità concessa dalla Regione – racconta la sindaca Arianna Cecchini – di presentare una richiesta per la concessione di una compartecipazione finanziaria per la valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi, finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità. Così abbiamo presentato la richiesta e ottenuto il contributo". Si tratta di un’area vicina al fontanello dell’acqua e a un percorso pedonale che sarà completato a breve e che permetterà di collegare la parte alta della frazione con quella più in basso. "Un investimento totale di 16 mila euro – spiega la sindaca Cecchini – in cui la Regione ha partecipato per circa 11 mila euro. Inoltre questo spazio sarà animato nei mesi primaverili ed estivi grazie all’associazione culturale Phosphoros. Grazie al contributo della Farmavaldera, che gestisce anche la nostra farmacia comunale, è stata possibile la piantumazione di cinque nuovi alberi nell’area giochi". Un parco che prevede dei giochi sensoriali adatti a tutti i bambini. C’è una casetta con dei pannelli, un percorso tattile con dei numeri e poi panchine e verde. "È festa per chi diventerà il vero protagonista di questo spazio, del prato, dei giochi in sicurezza, di chi riempirà con la vitalità che gli è propria l’aria che ci circonda e la terra su cui ci troviamo – ha detto Mazzeo –. Abbiamo qui con noi le bambine e i bambini, accompagnati dai loro insegnanti e dai loro genitori. Consegno a voi questo spazio, vivetelo con gioia, ma anche con rispetto. Accogliendo tutti e senza escludere nessuno".