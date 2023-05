Un gestore per il manicomio Bando comunale

Il Comune darà l’avvio a una procedura pubblica per reperire un soggetto cui affidare il servizio di apertura, accompagnamento per le visite turistiche e sorveglianza dell’immobile ove ha sede il centro di documentazione dell’ex ospedale psichiatrico e della visite nell’area che ospita i graffiti di Nof4. Si cerca, dunque, un gestore che possa organizzare tour guidati per l’anno in corso, dal momento che i padiglioni manicomiali Ferri, Charcot e Maragliano sono al centro di una trattativa di vendita fra la proprietà, la Asl Nord Ovest, e papabili acquirenti, ossia una cordata imprenditoriale toscana, con l’obiettivo di giungere, in tempi non biblici, alla formulazione definitiva dell’accordo con il quale parte dell’ex complesso di Poggio alle Croci dovrebbe rinascere sotto la nuova forma di un centro culturale, almeno nelle intenzioni dei compratori. Dunque, il Comune intavola una manifestazione di interesse che sarà rivolta a possibili soggetti, vedi associazioni, per le aperture, le visite e la sorveglianza del patrimonio di memorie legato all’ex ospedale psichiatrico. La delibera di giunta stabilisce che le visite dovranno essere garantite da parte del soggetto affidatario, secondo le prenotazioni, almeno il sabato e la domenica con orario 9-16 per tutto il periodo dell’affidamento, con possibilità di aperture straordinarie da concordare con l’amministrazione comunale, e si richiede di stabilire un prezzo del biglietto di ingresso di 10 euro con ingresso gratuito per i minori fino a 6 anni. Viene infine stabilita la percentuale minima a favore dell’amministrazione comunale del 35% sul prezzo del biglietto.