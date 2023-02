Un equilibrio finissimo di cose belle o brutte

SANTA CROCE SULL’ARNO

Rivedere la propria per capire chi siamo. Il prossimo 9 marzo alle 21, al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, che sta portando avanti un cartellone con grandi nomi del teatro, arriva Claudio Bisio con lo spettacolo “La mia vita raccontata male“, testi di Francesco Piccolo e regia di Giorgio Gallione. Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, “La mia vita raccontata male“ ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.

Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, la messa in scena con Claudio Bisio protagonista si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Uno spettacolo montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, che racconta "male", in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo. "Perché quello che ho capito è che alla fine ognuno di noi è fatto di un equilibrio finissimo di tutte le cose, belle o brutte – spiega Francesco Piccolo - e ho imparato che, come i bastoncini dello shanghai, se tirassi via la cosa che meno mi piace della vita, se ne verrebbe via per sempre anche quella che mi piace di piace di più".

Claudio Bisio non ha bisogno di molte presentazioni: attore, cabarettista, presentatore televisivo, nella sua lunga carriera artistica si è cimentato in vari ambiti, dal grande schermo (basti pensare al capolavoro cinematografico ‘Mediterraneo’ di Gabriele Salvatores), a trasmissioni televisive diventate iconiche come Zelig. Bisio è molto attivo anche sul fronte teatrale.

Lo spettacolo è una produzione del Teatro Nazionale di Genova: sul palco, anche i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino con le musiche di Paolo Silvestri, le scene e i costumi a cura di Guido Fiorato e luci di Aldo Mantovani.