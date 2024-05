Un ecografo bkSpecto. Dono della Fondazione

Importante donazione per l’ospedale di Volterra: si tratta dell’ ecografo bkSpecto uno strumento all’avanguardia dotato di specifica sonda 3d da utilizzare nell’ambito proctologico che la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, con un importante impegno di spesa, ha acquistato per incrementare l’attività chirurgica. Presente solo nel nosocomio di Massa questo macchinario consentirà una diagnostica accurata e attrattiva per il reparto di chirurgia, e si aggiunge alle tante altre strumentazioni che la Fondazione Crv nel tempo ha donato all’ospedale. "Tutti i nostri interventi a favore dell’ospedale sono mirati, e rispondono a esigenze e necessità palesate dagli stessi operatori, quindi ogni donazione è sempre stata fatta su specifiche istanze - spiega Roberto Pepi presidente della Fondazione Crv - e anche stavolta ci facciamo carico di questo importante costo per difendere e sostenere l’ospedale".