Un dono alla Pubblica assistenza Defibrillatore in ricordo di Bertoncini

Un momento carico di emozioni e di significati. "Per lui non è servito, ma potrà servire per altri", sono state le toccanti parole di Serena Banti, ieri mattina in ricordo del marito Paolo Bertoncini, venuto a mancare il pomeriggio del 18 diembre scorso per un malore improvviso che lo ha colto mentre era in giro in bicicletta. Un messaggio cui si sono uniti anche gli amici di Paolo e che si è concretizzato nella donazione alla Associazione Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di un defibrillatore, che sarà utilizzato dall’associazione nello svolgimento della propria attività a favore degli altri, a partire proprio da ieri, in occasione del servizio per liniziativa organizzata dall’amministrazione comunale.

Come ha spiegato il presidente dell’associazione, Soccorso Sicuranza, si tratta di un defibrillatore portatile di ultima generazione, che potrà essere quindi trasportato sui mezzi ad implementazione della dotazione già presente e che potrà dare un significativo aiuto anche e soprattutto laddove non vi siano già postazioni fisse dotate di questo fondamentale strumento salvavita. Ha unito poi i ringraziamenti per questa lodevole iniziativa ai familiari e agli amici che hanno presenziato presso la sede della associazione, insieme ai volontari che saranno chiamati a utilizzare (si spera meno possibile) l’apparecchio.

Il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di Paolo in chi lo ha conosciuto non potranno cancellarsi e venire meno solo per questo, ma merita davvero segnalare l’iniziativa ispirata dall’aver voluto cogliere in questo dolore lo spunto per fare qualcosa di concreto in favore degli altri, per sensibilizzare anche all’importanza di aumentare la diffusione sul territorio di queste strumentazioni.