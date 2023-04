Un divertente zibaldone di "fughe e scuse"

A poco più di un mese dall’uscita del volume, arriva a Pontedera il tour di incontri di "Alibi - zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni" (MdS editore) di Fabrizio Bartelloni, avvocato penalista e magistrato onorario con il ‘vizio’ della scrittura, che venerdì alle 18:45 sarà al Vivo - sorsi, bocconi, libri, idee insieme a Caterina Belaise e al cantautore Francesco Bottai (ex I gatti mézzi) - che interverrà con alcune incursioni musicali - per presentare una antologia di scritti brevi con cui il giurista-scrittore affronta con una buona dose di sarcasmo quello che egli ritiene uno dei più grandi mali dei nostri tempi: il vittimismo, ossia "la diffusa tendenza a ricercare al di fuori di sé la colpa d’ogni sventura, débâcle o fallimento".

Nasce da questo spunto un originale ‘zibaldone’ dai rimandi leopardiani, che mescola i toni e i timbri e che gioca con i generi per provare a raccontare le storture di una deviazione umana eterna e attuale attraverso delle storie. Storie che usano titoli o versi di canzoni d’autore per annunciarsi, e che attraversano molti dei filari su cui si coltiva e prospera la coazione autoindulgente: la politica, l’arte, lo sport, la scuola, la famiglia, il lavoro e naturalmente l’amore e i suoi dintorni. "Esattamente, me la prendo un po’ con tutti: artisti, atleti, medici, insegnanti, politici e naturalmente anche giudici e avvocati – spiega Bartelloni – perché davvero credo che nessuno possa dirsi immune al contagio, anche se poi le manifestazioni della ‘malattia’ possono essere molto diverse tra loro. La prima parte del libro è quella che io chiamo estro-versa, ossia rivolta alla dimensione più sociale del fenomeno, la seconda, quella introdotta dalle sei ballate che fungono da canale di passaggio, è quella invece più intimista, e dunque più interessata alle dinamiche personalistiche del fenomeno". Convivono, nel libro di Bartelloni, generi e sensazioni, come spesso avviene nella realtà, dove il dramma si confonde con la commedia, la tragedia viene contaminata dalla farsa.

"Il comico è il tragico visto di spalle", recita una frase ormai celebre, e, come suggerisce anche il profesor Daniele Luti a conclusione della sua prefazione: se si cerca un campione di ironia tra gli scrittori italiani, bisogna guardare a Leopardi.