"Un disastro le politiche del personale"

La giunta Giglioli resta sotto attacco per le dimissioni del dirigente solo dopo tre mesi dal suo insediamento. "Dimissioni dovute evidentemente al fatto che non si è sentito valorizzato nella sua professionalità e messo nelle condizioni di avere personale adeguato per lavorare seriamente – attacca Guazzini (Gruppo Misto) –. Queste non sono che la punta dell’iceberg di una gestione del Comune che ha lasciato nel tempo deperire la macchina comunale". "Ciò è avvenuto in molti modi – l’affondo –: innanzi tutto accentuando la discrepanza tra posti in organico e posti effettivamente ricoperti, attraverso sistematici ritardi nel blocco del turn-over". Guazzini ricorda anche l’episodio clamoroso "che ha riguardato il mancato rinnovo dell’ appalto che riguardava sei

bibliotecarie – dice – colpevoli solo di aver fatto controllare, dopo aver ripetutamente sollecitato a farlo l’amministrazione stessa".