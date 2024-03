Un cuore grande per le ex scuderie. Fondazione Charlie, la nuova casa: "Sarà un luogo aperto alla città"

"Siamo stati per tanti anni in un luogo chiuso, quasi inaccessibile. Ora ci trasferiamo in un edificio aperto, visibile, dentro un pezzo di storia di Pontedera e vogliamo che questo luogo sia della città, che sia uno spazio di volontariato, approfondimento, incontro e scambio". Con queste parole il presidente della Fondazione Charlie Telefono amico, Angelo Migliarini, ha accolto i tanti cittadini che ieri mattina si sono ritrovati alle ex scuderie di Villa Crastan, uno dei luoghi simbolo di Pontedera. E mentre la parte nobile della villa stenta a trovare un nuovo splendore e utilizzo (il giardino ha perso il suo vigore e la villa ha problemi al tetto dal lato del piazzone) la zona retrostante è rinata grazie a una massiccia ristrutturazione.

Le ex scuderie sono state per anni uno spazio aperto alla città. Oltre a un’attività artigianale, ha ospitato le scuderie, poi il laboratorio teatrale che ha dato via al Centro di sperimentazione di via Manzoni, l’assessorato allo sport e anche la biblioteca dei ragazzi. E ora, il Telefono amico, realtà tutta pontederese nata nel 1990 e che in poco tempo è diventata un punto di riferimento nazionale per tutte le persone, soprattutto adolescenti e meno giovani, che si trovano ad affrontare il peso della vita, con pesanti disagi da gestire.

"Ringraziamo i nostri volontari, che svolgono un lavoro importante, straordinario. Hanno resistito al difficile periodo del Covid e a momenti di grande pressione", sottolinea Migliarini. E la squadra dei volontari è destinata a crescere grazie alla nuova sede. Perché agli attuali “angeli“ che a turno tengono in vita un filo diretto con chi ha bisogno, se ne aggiungeranno altri che potranno farlo direttamente da casa, grazie ai futuri hub. La nuova sede del Telefono amico infatti sarà dotata della nuova tecnologia capace di gestire i volontari che abitano in altre parti d’Italia e che quindi potranno connettersi ogni giorno. Mentre a Pontedera resteranno quattro postazioni fisse, in presenza, per ricevere le telefonate. Ma Charlie si sta evolvendo e potrà anche accogliere le richieste di aiuto sui nuovi canali on line. In più, la nuova sede avrà anche la possibilità di ospitare incontri, corsi e premi.

Entusiasta della realizzazione del progetto è soprattutto il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi: "La nuova sede di Charlie è testimonianza di un ottimo lavoro di sinergia del territorio a supporto di questa realtà, la cui storia è una storia di donne e uomini a servizio della collettività. Quel telefono, in questi anni, ha salvato vite e dato sostegno a tanti, con un volontariato silenzioso, lontano dai riflettori, ma assolutamente fondamentale. Chiunque abbia un po’di tempo da dedicare al volontariato, può trovare in Charlie lo spazio giusto per farlo". "Saluto con soddisfazione il completamento a Pontedera della nuova sede, che da anni gestisce un servizio di utilità sociale rivolto ai giovani", ha aggiunto infine il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso.

La scuderia è rinata e sarà ancora più connessa al resto del Paese per portare avanti un prezioso lavoro. Prezioso come ha sottolineato il cantautore Niccolò Fabi che ha inviato un messaggio che il presidente Migliarini ha letto nella sala principale del cuore di Charlie.