Un corso di fumetto per i bambini

A Tutto Fumetto è un progetto del Comune di Santa Croce per promuovere la creatività e socialità dei bambini da 7 a 11 anni. La prima lezione il 24 maggio, dalle 17,15 alle 19,15 in biblioteca comunale. Simone Frasca, illustratore e scrittore di libri per bambini, organizzerà sei incontri della durata di due ore ciascuno e un laboratorio finale. Il numero massimo è di 15 bambini e si richiede l’iscrizione a un costo di 10 euro, materiali inclusi. Per informazioni e pre iscrizioni rivolgersi al numero 0571 30642 o alla mail [email protected].