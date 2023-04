SANTA CROCE

Un corso dedicato all’accoglienza. Per le donne straniere che arrivano in territorio europeo c’è uno strumento in più per superare al meglio le difficoltà di inserimento, pensato da un team internazionale con una sua ramificazione anche a Santa Croce. Si tratta del Mooc (Massive open online course), realizzato nell’ambito di Informer, progetto UE finanziato con risorse Erasmus+ al quale ha lavorato anche l’agenzia Forium come unico partner italiano. Tra le altre azioni c’è stata anche un’attività di ricerca, il cui risultato è stato un manuale contenente cento buone pratiche nell’integrazione sociale delle donne cosiddette “Rav” (rifugiate, richiedenti asilo e migranti vulternabili) provenienti da tutta Europa. Sessanta di queste buone pratiche sono state raccolte attraverso un feedback diretto durante i primi seminari di scambio di conoscenze, tenuti in ciascun Paese partner.

Venerdì prossimo al Centro Giovani Rock City di Santa Croce, in largo Bonetti, è in programma la conferenza finale italiana del progetto Informer, con la presentazione dei risultati e del Mooc che avrà inizio alle 17.30. Alle 18 seguirà lo spettacolo teatrale "L’uomo dei due mondi" prodotto da Bubamara Teatro. Lo spettacolo tratta i temi dell’integrazione partendo dalla storia di Yassine (interpretato da Yassine El Ghlid), arrivato in Italia all’età di cinque anni, accolto nella comunità del nostro Paese nella quale frequenta tutte le scuole fino all’università. Lo spettacolo nasce da un’idea di Fabio Bartolomei e Paola Marcone, regista. L’ingresso è gratuito con prenotazione.