"Un convegno in città sulla figura di Pacchiani"

PONTEDERA

C’è uno spettacolo teatrale che, da tempo, sold out dopo sold out, porta in giro nelle piazze e nei palcoscenici il vissuto incredibile e paradossale di un personaggio che ha segnato, in qualche modo, la storia di due città, Pontedera, la sua culla natìa, e Volterra, il luogo dove aveva lavorato all’interno dell’ex ospedale psichiatrico. Parliamo del ‘Medico Matto’, opera teatrale firmata da Remo Lenci, che ne è anche protagonista (lo spettacolo sarà il prossimo 4 marzo alle 21.30 sul palco del teatro di Capannoli, ndr) incentata sulla figura dello psichiatra Alberto Pacchiani, ‘l’uomo invisibile’ o l’uomo nero’, come lo chiamavano nella sua Pontedera, il dottor ‘Packjanowskij’, come lo avevano ribattezzato a Volterra.

Il dottor Pacchiani che girava sempre vestito con abiti pesanti come se vivesse in Siberia, che fosse estate o inverno, è morto nel 2019, e nell’estate 2021 La Nazione aveva lanciato l’idea a Palazzo Stefanelli di ricordare uno dei figli più controversi e affascinanti di Pontedera attraverso uno spazio, una strada o un’aula in un luogo pubblico. Ebbene, il 2023 potrebbe tradursi nell’anno giusto per tenere in vita la memoria dello psichiatra, matto fra i matti. Come? Attraverso tavole rotonde e convegni sulla salute mentale. Sono queste le intenzioni dell’assessora Carla Cocilova.

"Per l’intitolazione di una via o di una strada a una persona deceduta, a meno che non vi siano particolari circostanze, servono dieci anni – sottolinea l’assessora alle politiche sociali Carla Cocilova – rammento la proposta lanciata dal vostro giornale, e grazie anche allo spettacolo di Remo Lenci che ha calcato vari palcoscenici in zona, anche bissando la piece, prendo l’impegno, sin da ora, nell’organizzare per il prossimo ottobre, esattamente per il giorno 10, quando ricorre la giornata mondiale sulla saluta mentale, un convegno in città, o più appuntamenti, che saranno legati alla figura del dottor Pacchiani. Inizieremo a lavorarci".

Ilenia Pistolesi