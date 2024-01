Un concorso letterario per studenti

MONTOPOLI

Un concorso letterario sull’onda degli insegnamenti di don Milani. E’ dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 16 anni ed è indetto dal Comune di Montopoli in occasione della Festa della Toscana, con la compartecipazione del consiglio regionale della Toscana, della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.

Il titolo è "La parola fa eguali". L’edizione 2023 della Festa della Toscana è stata un omaggio al prete di Barbiana per la ricorrenza del centenario della nascita. Il concorso è riservato a studentesse e studenti dai 14 anni (compiuti entro il 10 giugno 2024) ai 16 anni, residenti nel Comune di Montopoli con un Isee familiare uguale o inferiore a 15.000 euro.

In palio un buono per un corso di inglese e un soggiorno studio all’estero di una o due settimane. Il regolamento è sul sito internet del Comune. Iscrizioni entro il 29 febbraio. "Lo spunto per il tema del concorso – spiegano l’assessora alla cultura e all’istruzione Cristina Scali e la vicesindaca Linda Vanni – è stato l’impegno di don Milani nell’insegnamento. Chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di Montopoli di mettersi alla prova, di esprimere sentimenti ed emozioni sul tema dell’utilizzo della parola come strumento per abbattere le diseguaglianze".