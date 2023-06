Un clown itinerante per i malati "Porto i sorrisi a domicilio Subissato dalle telefonate"

PONSACCO

Una linea diretta con Marco Salutini in arte Grisù per chiedere di portare un sorriso porta a porta a chi ne ha bisogno. "Grazie al passaparola – racconta il volontario dei vigili del fuoco di Ponsacco che da ormai da oltre un anno e mezzo gira strutture e case del territorio con la sua divisa da clown – in tantissimi mi stanno contattando su messenger. C’è chi mi chiede di far visita a un bambino che deve sottoporsi a una visita in ospedale o a un anziano che mangia mal volentieri. Io a quel punto riguardo la mia agenda e organizzo nuove visite se i posti sono vicini oppure se abitano più lontano facciamo delle videochiamate. Un Sos del sorriso cominciato da qualche settimana e che … mi ha già intasato il telefono! È bellissimo!". La divisa di Grisù ormai è famosa anche oltre la provincia pisana. Naso rosso, occhiali più grandi del viso, gilet e pantaloni bianchi con appiccicate toppe colorate e pupazzetti di ogni tipo. E poi la caratteristica principale un sorriso gigantesco e mani grandi pronte a regalare matite, pennarelli, quaderni, merendine, giochi e biscotti. "In molti mi regalano gli oggetti che poi distribuisco nelle strutture per anziani e per bambini – continua –. Qualche imprenditore di zona, di recente, mi ha contattato per chiedermi in che modo avrebbe potuto aiutarmi. Io non voglio soldi così hanno optato per dei buoni benzina. Un gesto molto apprezzato e che mi permette di ampliare la zona e portare un sorriso anche in luoghi più lontani". Donatori che vogliono rimanere anonimi. "Sono tantissime le persone che mi portano oggetti da regalare – conclude – c’è chi addirittura mi ha portato un pacco di bolle di sapone. rompere il ghiaccio per far divertire"".