Un cappotto per il risparmio Lavori da quasi 700mila euro all’edificio della Secondaria

CASTELFRANCO

La scuola con il cappotto risparmierà il 65,55% di energia non rinnovabile. Numeri importanti. Numeri per il futuro perché, come ha detto l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, "il pianeta ha la febbre alta" e tutti noi dobbiamo contribuire ad abbassarla. Castelfranco, grazie alla lungimiranza del Comune e ai soldi della Regione, ci sta pensando e ieri mattina ha presentato i lavori di efficienzamento energetico del grande edificio di piazza Mazzini che ospita la scuola Secondaria di primo grado. Presenti, oltre a Monni, l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il sindaco Gabriele Toti con il vicesindaco Federico Grossi e le assessore Monica Aringhieri, Chiara Bonciolini e Ilaria Duranti, il dirigente scolastico Sandro Sodini e una classe prima. La nuova scuola abbatterà emissioni di Co2 equivalenti a quelli prodotti da 100 alberi.

L’intervento è costato 624.000 euro (336mila dal bando regionale con fondi europei), 149mila con contributi conto termico del Gse e 139mila euro di risorse proprie del Comune. Isolamento termico, sostituzione di serramenti e infissi, introduzione di un sistema intelligente di automazione e controllo con misuratore di energia, questi i lavori effettuati. "La Regione Toscana sta sostenendo la transizione energetica su più fronti – ha spiegato l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni – e tra questi c’è anche la scelta di investire nell’efficientamento energetico e la trasformazione green degli edifici pubblici, in particolare di scuole e ospedali". "Come Regione siamo davvero soddisfatti – ha detto l’assessora Nardini – di aver contribuito alla rinascita di questo edificio scolastico. La scuola è motore di emancipazione sociale dove la qualità degli spazi incide anche sulla qualità della didattica". "Lo sviluppo sostenibile è una parola concreta, fatta di azioni reali come la riduzione dei consumi. Noi ci crediamo e continueremo a crederci", le parole di Toti e Grossi.

gabriele nuti