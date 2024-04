Un bando per i centri storici: "Per le attività 18mila euro". Idea di Maccanti e Parrella

SANTA MARIA A MONTE

"E’ fondamentale che un’amministrazione riconosca l’importante ruolo che le attività dei centri storici rivestono nel garantire i servizi necessari alla popolazione". E’ con questa premessa che le consigliere del gruppo di opposizione “Viviamo“ in consiglio comunale a Santa Maria a Monte, Elisabetta Maccanti e Ilaria Parrella, hanno proposto l’apertura di un bando per le attività dei centri storici alla sindaca Manuela Del Grande e alla maggioranza. "Proposta che avremmo voluto discutere in consiglio comunale in base dell’articolo 11 del regolamento, cioè per “dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo“ – scrivono Maccanti e Parrella – Ma il sindaco non ha ritenuto di accettare la nostra richiesta. Visto che in consiglio non ne abbiamo potuto parlare rendiamo nota la nostra proposta tramite la stampa".

"Considerato che in questi giorni le associazioni di categoria, i commercianti delle attività economiche, i circoli hanno manifestato le loro difficoltà nel mantenere aperte le loro attività nei due centri storici – la proposta di Viviamo Santa Maria a Monte – Chiediamo all’Amministrazione comunale di predisporre un bando per la concessione di un contributo economico alle attività commerciali e artigianali, pubblici esercizi e circoli ricreativi con attività di somministrazione già esistenti nei centri storici che presentano progetti per la valorizzazione, promozione turistica, culturale e sociale degli stessi centri. Il bando dovrà prevedere per l’anno 2024 un contributo economico di 300/500 euro per le attività commerciali/artigianali e di 1000/2000 euro. In totale circa 18mila euro".