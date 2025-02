Un autobus per due gioielli. Il sodalizio si rinnova

Il sodalizio tra il colle etrusco e la Manhattan del Medioevo si rinsalda, marciando verso il rinnovo della convenzione tra le due perle culturali della Toscana per ripristinare, dopo i buoni esiti del 2024, la linea bus di collegamento dedicata a cittadini e turisti. Lo sancisce una fresca delibera di giunta del Comune di Volterra. L’obiettivo è chiaro: incentivare l’uso del servizio di trasporto pubblico da parte dell’utenza, sia cittadina che turistica, anche al fine di migliorare la gestione della viabilità nei due capoluoghi e dare un’ulteriore offerta ai turisti per collegare due città, capitali di arte e bellezza.

I Comuni di San Gimignano e di Volterra hanno infatti manifestato l’esigenza di mantenere, anche per il 2025, un collegamento tra i due capoluoghi per garantire la mobilità tra i due Comuni e valorizzare l’offerta culturale e turistica prevedendo l’attivazione di una linea extraurbana di trasporto pubblico locale. La proposta avanzata dai due Comuni è sostenuta anche dalle associazioni di categoria degli albergatori di San Gimignano e di Volterra, manifestando la volontà dei propri rappresentati di farsi carico dell’acquisto dei titoli di viaggio come ulteriore beneficio e offerta anche per gli ospiti delle proprie strutture ricettive.

"Il ruolo attivo, manifestato dalle associazioni di categoria degli albergatori di San Gimignano e di Volterra attraverso i quali vengono acquistati direttamente titoli di viaggio a beneficio anche degli ospiti delle proprie strutture ricettive, rappresenta una sperimentazione di un processo di coinvolgimento di settori economici che garantisce un equilibrio economico-finanziario al sistema dei trasporti – sottolinea la delibera di giunta –. Sono stati attivati gli opportuni confronti con Autolinee Toscane per verificare la fattibilità tecnica e i costi di produzione del servizio determinando la durata di esercizio e la classificazione della linea, il livello di intervento economico dei Comuni e il numero dei titoli di viaggio che dovranno essere acquistati dalle associazioni di categoria degli albergatori di San Gimignano e di Volterra".

La linea extraurbana prevederà, per questo anno, il seguente calendario di esercizio giornaliero durante il periodo dal primo aprile al 2 novembre, compreso: la prima corsa in partenza alle 9.15 da San Gimignano, la seconda in partenza alle 10.15 da Volterra, la terza in partenza alle 16.30 da San Gimignano e l’ultima in partenza alle 17.30 da Volterra.