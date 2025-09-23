Un anno fa il torrente killer. Cerimonia a La Gabella: "Dolore per le due vittime"

La comunità di Montecatini Valdicecina si stringerà oggi alle 18 a La Gabella per una cerimonia di grande commozione. Verrà inaugurato un cippo commemorativo in memoria di Noah, un neonato di soli 3 mesi, e della nonna Sabine, vittime della tragica alluvione che colpì la zona esattamente un anno fa a causa della tracimazione del torrente Sterza.

Sindaco Francesco Auriemma, il 23 settembre 2024 rimarrà impresso nella memoria collettiva come il giorno in cui la natura si scatenò con una furia senza precedenti. Quale cicatrice ha lasciato nella comunità?

"Un senso di paura, soprattutto adesso che siamo entrati nell’autunno, periodo in cui possono facilmente scatenarsi bombe d’acqua terribili. Resta fortissimo il senso di dolore per Noah e Sabine, vittime innocenti di una tragedia spietata".

Dopo un anno, cosa è stato fatto affinché una sciagura di quella portata non si ripeta?

"Il torrente è stato dragato, così come sono stati realizzati interventi di ripulitura degli argini a cura del Genio Civile e del Consorzio Bonifica 5".

Sono interventi risolutivi?

"Sono interventi molto importanti che possono sicuramente attenuare fenomeni di pioggia intensi che ingrossano il corso dei fiumi".

Oggi ci sarà la commemorazione a La Gabella e verrà installato un cippo per le due vittime. Ha avuto modo di parlare con la famiglia di Noah e Sabine?

"Abbiamo informato la famiglia della commemorazione. Nel cippo commemorativo è stata incisa una poesia per le due vittime, un dono che ci è arrivato dalla Proloco di Montegemoli e che è stato scolpito in italiano e in inglese. La poesia è stata inviata alla famiglia di Noah e Sabine".

A quanto ammontano i contributi pubblici per ripristinare un’area devastata da un punto di vista ambientale?

"Abbiamo ricevuto un contributo che ammonta a oltre 200 mila euro. Questa cifra è servita per la manutenzione e la sistemazione di strade, stradelli, ponti e guadi colpiti dalle alluvioni dello scorso autunno e per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali".

E’ stato anche un anno di solidarietà che ha travalicato i confini comunali.

"Siamo stati abbracciati dall’intera Valdicecina. E non smetterò mai di ringraziare chi ha donato o chi ha organizzato eventi per le raccolta fondi. Siamo arrivati a una cifra di 60 mila euro, distribuita tra i cittadini colpiti dal disastro".

Ci sono altri progetti in ballo sul fronte della prevenzione?

"Sì, grazie a un contributo, tramite bando, della Fondazione Crv, e a 30 mila euro del Comune, installiamo una stazione meteo pluviometrica al confine con il Comune di Monteverdi e due pannelli per la prevenzione e il monitoraggio del rischio alluvioni, uno a Ponteginori e l’altro a La Gabella".