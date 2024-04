Un albero piantato per ogni bimbo: "Sono già spuntate 433 piante"

PONSACCO

Piantare un albero per ogni bambino nato nel corso dell’anno precedente. A Ponsacco è possibile grazie alla rinnovata convenzione tra il Comune e Farmavaldera. "È stata completata in questi giorni – hanno spiegato la sindaca Francesca Brogi e il vicesindaco Massimiliano Bagnoli – la messa a dimora degli alberi dedicati ai bimbi nati nel 2023 all’interno del parco urbano Il Cavo. In 4 anni sono stati piantati in questo parco 433 alberi dedicati ai nuovi cittadini di Ponsacco nati dal 2020 al 2023. Un contributo significativo all’incremento del patrimonio arboreo della città, concentrato in un parco che ci auguriamo possa crescere insieme ai bimbi e che possa diventare sempre più un luogo di aggregazione e di svago, accessibile a tutti, sportivi, alunni, famiglie e anziani. Grazie ancora una volta a Farmavaldera, importante punto di riferimento per l’intero territorio per la grande sensibilità dimostrata su questo argomento". Dopo una prima collaborazione per il triennio 2020-22 , la convenzione tra Farmavaldera, la società che gestisce la farmacia comunale Le Melorie e l’amministrazione comunale di Ponsacco è stata rinnovata per ulteriori due anni. Ieri mattina gli alberi sono stati simbolicamente consegnati alla cittadinanza. "La collaborazione tra Farmavaldera e Comune di Ponsacco – ha detto Carla Pucciarelli, direttrice di Farmavaldera – prevede, da parte del Comune, la messa a punto di un progetto paesaggistico con la selezione delle specie arboree per ognuna delle aree interessate all’intervento, la piantumazione e la manutenzione dei nuovi alberi che saranno acquistati ogni anno da Farmavaldera in numero corrispondente ai bambini registrati all’anagrafe nell’anno di riferimento".