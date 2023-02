"Ultimo sprint con il cantiere"

PONTEDERA

Ultimo sprint verso la riapertura del palazzetto dello sport, chiuso insieme alla piscina coperta dallo scorso settembre. Se tutto andrà come previsto l’amministrazione comunale conta di riaprirlo il 27 febbraio per le scuole e il 5 marzo per le società sportive.

Queste le date segnate di rosso sul calendario per riconsegnare la casa dello sport pontederesi agli atleti di basket, pallavolo, ginnastica e agli studenti delle scuole. In questi giorni di bel tempo e con le temperature più alte, gli operai sono tornati a lavorare sul tetto delle cupole per completare l’intervento di impermeabilizzazione della copertura. In questi quattro mesi e mezzo la ditta ha quasi completato l’intervento, mancava la parte a nord che con le temperature rigide delle ultime settimane, era la più soggetta a ghiacciate. Nel frattempo si sono quindi portati avanti i lavori di ritinteggiatura e imbiancatura all’interno della struttura sportiva. Adesso il countdown è iniziato.

"I lavori sia interni che esterni stanno andando avanti – assicura il consigliere delegato all’impiantistica sportiva, Emilio Montagnani – possiamo ipotizzare alcune date anche se con certezza è difficile dirlo perché si sta lavorando anche alla parte burocratica per ricevere l’ok per la riapertura".

A fremere per la riapertura del palazzetto sono sia le società che in questi mesi hanno dovuto svolgere allenamenti e giocare partite altrove, ma anche tutte le altre società sportive pontederesi che per far spazio a queste realtà hanno dovuto rivedere i propri programmi.

Ma non solo, ad attendere trepidanti ci sono anche i circa mille fruitori giornalieri della piscina. Per i nuotatori però i tempi sono più lunghi perché i lavori su questa cupola inizieranno soltanto una volta finiti quelli del palazzetto.

Luca Bongianni