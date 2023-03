Uffizi Diffusi: "Lavoreremo al progetto"

Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, in visita nella città di San Miniato, in buona sostanza ha detto che si può fare. E per la città, ospitare il progetto degli Uffizi Diffusi, sarebbe un ulteriore salto di qualità nella valorizzazione della sua vocazione all’arte, al buon vivere, alla cultura, al turismo. L’amministrazione comunale non nasconde l’orgoglio e la speranza che tutto questo possa accadere. "Siamo onorati che il direttore Schmidt abbia voluto fare questa visita a San Miniato - hanno dichiarato il sindaco Giglioli e l’assessore Arzilli -. E’ nato un legame che vogliamo trasformare in collaborazione, grazie alla partecipazione della Fondazione Crsm e di Crédit Agricole che sono sempre pronte a sostenere progetti di sviluppo culturale". "Lavoreremo insieme affinché il nostro comune possa ospitare questo progetto importante e accogliere opere di valore immenso di proprietà della Galleria degli Uffizi – concludono gli amministratori –, un privilegio che va a vantaggio di tutto il territorio".

L’obiettivo della visita era, infatti, quello di visitare la città e, dall’altro, visionare alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, valutare la possibilità di accogliere gli “Uffizi diffusi”, il progetto ideato proprio da Schmidt per portare alcune opere del patrimonio della galleria anche al di fuori del capoluogo toscano".