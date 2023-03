Ucciso dal macchinario Ora secondo processo

Si è aperto anche il secondo processo sulla morte dell’operaio Antonio Domante, l’operaio ucciso da un macchinario mentre stava effettuando operazioni di taglio della vegetazione e manutenzione generale dell’oleodotto Eni Livorno-Calenzano nella campagna di San Miniato. A processo c’è Sandro Pietrangeli, romano, legale rappresentante della Igo&M (difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno). Per il mortale infortunio sul lavoro avvenne nella tarda mattinata dell’11 ottobre del 2019 è già in corso un processo per omicidio colposo che potrebbe concludersi il prossimo aprile. E’ il processo a carico di un collega del Domante, il 56 enne Ion Lupasco, residente a Verona e difeso dall’avvocato Valentino Sacco. Lupasco, secondo le indagini, avrebbe condotto a distanza, mediante console di telecomando, il macchinario impiegato per la bonifica del terreno soprastante l’oleodotto investendo il collega "per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e – secondo l’imputazione – in violazione delle disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di verificare che la via di traiettoria della macchina fosse libera e che il collega di lavoro, Antonio Domante, si posizionasse a debita distanza dal macchinario in funzione, nonché tenendo il cofàno protettivo anteriore della macchina stessa alzato di modo da privare il rotore del macchinario delle prescritte protezioni di sicurezza e da ostruire parte del campo visivo". La posizione di Pietrangeli, quale legale rappresentante della della Igo&M, secondo la procura, andava archiviata. Il gup, invece, aveva rutenuto necessario un approfondimento processuale per verificare la sussistenza di eventuali profili di penale responsabilità. Nei giorni scorsi si è aperto il dfibattimento. Poi il giudice ha rinviato a gennaio 2024. Tra le parti civili ammesse c’è anche in questo processo la Uilm di Pisa, rappresentata dall’avvocato Sara Baldini.

C.B.