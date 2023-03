Ubriaco con un coltello semina il panico in un bar

Ubriaco con il coltello. Paura in un bar di Fornacette, nel comune di Calcinaia, dove i carabinieri della compagnia di Pontedera sono intervenuti per fermare un uomo che stava importunando i presenti e armato di coltello poteva fare del male a qualcuno.

Il cliente del bar – 46enne di origine marocchina, regolare in Italia e residente a Pisa – non si era reso responsabile di minacce con l’arma bianca, ma il fatto che avesse il coltello in tasca ha ulteriormente preoccupato sia i gestori del bar che gli altri clienti.

Così è partita la segnalazione al numero dell’emergenza-urgenza regionale 112 che ha girato la richiesta di intervento ai carabinieri della compagnia di Pontedera. Una pattuglia è arrivata in pochi minuti al bar di Fornacette e immobilizzato il quarantaseienne con il coltello.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di localizzare e disarmare la persona, che è stata accompagnata in caserma e denunciata per porto abusivo di arma. Il coltello è stato sottoposto a sequestro penale.