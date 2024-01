Ubriachezza e disordine. C’è l’ordinanza

BUTI

La sindaca Arianna Buti ha firmato un’ordinanza con la quale impone la chiusura a mezzanotte e mezzo della notte tra sabato e domenica di bar, circoli ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i ristoranti e locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento di Buti e frazione La Croce.

Il provvedimento della sindaca è motivato dal fatto che "la sera di sabato 20 gennaio, nelle sedi delle contrade partecipanti al Palio di Buti in programma domenica 21, si svolgeranno le tradizionali cene alle quali partecipa, tradizionalmente, un rilevante numero di persone" e "rilevato come, al termine delle suddette cene, si possono verificare episodi di ubriachezza, molestia e danneggiamento a carico di pubblici esercizi ubicati nel capoluogo e nella frazione di La

Croce".

Secondo quanto spiega la sindaca Buti nella sua ordinanza "nell’ambito di simili manifestazioni, la disponibilità da parte degli avventori dei pubblici esercizi, di contenitori di bevande in vetro o in alluminio possa costituire un potenziale pericolo per l’incolumità delle persone e dei veicoli presenti negli spazi ed aree pubbliche di Buti capoluogo e della frazione di La Croce e detti contenitori si prestano ad essere abbandonati su aree pubbliche o private senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato con possibile pericolo". Per questi motivi è stata decida dalla sindaca Arianna Buti (nella foto) l’emanazione di un’ordinanza che dispone la chiusura a mezzanotte e mezzo.

g.n.