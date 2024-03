Tutti hanno qualcosa da donare. Le lezioni speciali della quinta B

Gli alunni della 5^ B della scuola Primaria Guerrazzi di Castelfranco stanno facendo un’esperienza davvero speciale: tre giorni a settimana hanno a loro disposizione del tempo, cinque minuti circa, per fare loro i maestri sull’argomento che più gli piace e cercano di insegnare agli altri le loro competenze.

Aby e Lorenzo il lunedì mattina fanno la lezione di cucina, insegnano ricette e procedimenti; hanno scelto questo argomento perché gli piace e per insegnare agli altri come cucinare. A Yahya e Modou piace giocare a calcio ed è questo l’argomento delle loro lezioni il mercoledì; il loro desiderio è che da oggi alla fine dell’anno tutta la classe impari a giocare a calcio come loro. Adam e Dameer, sempre il mercoledì, fanno la lezione di disegno, riproducendo sulla lavagna cose realistiche e vorrebbero insegnare a tutta la classe quest’arte.

Le lezioni di Mohamet e Maissa del giovedì sono finalizzate al ballo, fanno imparare tanti tipi di balli, tipo la break dance, balli trip e griddy, per piacere e divertimento; lo stesso giorno Mattia e Florjan tengono la lezione di barzellette, cioè raccontano delle barzellette per far ridere i loro compagni di classe e vorrebbero che loro le raccontassero ad altri bambini.

Infine ci sono Barbare, Klea e Mariam che fanno la lezione sulle Giornate Mondiali, spiegandole in classe per far conoscere o ricordare un evento e siccome sono ricorrenze che possono avvenire in ogni giorno, tengono la loro lezione quando è il giorno della ricorrenza.

Le lezioni che vengono fatte devono coinvolgere e affascinare per tenere l’attenzione di più persone e per comunicare agli altri il proprio pensiero.

Ogni venerdì poi la classe dedica un’ora al teatro: nei giorni prima storie inventate, scritte e lette da ciascuno vengono votate dai compagni e quelle che hanno ricevuto più voti saranno recitate nella loro classe per prime, invece quelle meno votate per ultime. Il venerdì i due autori a cui tocca quella volta scelgono i compagni che li aiuteranno a mettere in scena ciò che hanno scritto.

Questa attività diverte molto le alunne e gli alunni, serve a esprimere le proprie emozioni, insegna tante cose sulla comunicazione (far arrivare a tutti la propria voce, parlare in modo chiaro e ordinato) e sul proprio corpo (far vedere bene al pubblico la scena, non voltargli mai le spalle), serve poi a far vivere in modo diverso lo spazio classe e insegna a collaborare, ma soprattutto queste lezioni dicono che ogni persona ha qualcosa di prezioso da donare.