Tutti a scuola con Pedibus Collaudato a Fornacette ora debutta anche a Calcinaia

È il mezzo meno inquinante che esista al mondo e anche quello che, snodandosi tra le strade del paese, cattura il maggior numero di sorrisi e di saluti. Stiamo ovviamente parlando del Pedibus, un servizio che a Fornacette ha riscosso tante adesioni e unanimi consensi. Per chi ancora non lo conoscesse il Pedibus, ovvero l’autobus che va a piedi, è di gran lunga il mezzo più salutare su cui possono “salire” bambini e bambine per raggiungere la scuola. E proprio come per gli autobus veri ci sono linee e diverse “fermate”. Soltanto che il combustibile utilizzato è quello dell’energia dei ragazzi e, invece di ruote, saranno i piedi a muovere questo innovativo mezzo di trasporto. Già perché i ragazzi non dovranno far altro che prendere “posto” ad una delle maniglie della lunga fune del Pedibus per far parte di questo coloratissimo serpentone. Ad aprire e chiudere la fila saranno i volontari (adulti) delle associazioni del nostro territorio. Ebbene l’amministrazione comunale calcinaiola sta valutando l’attivazione del servizio Pedibus a partire dal prossimo anno scolastico, ovvero A.S. 20232024 anche per il capoluogo di Calcinaia, in particolare per gli alunni che frequentano la scuola primaria V. Corsi e che risiedono nella zona di interesse. Per questo motivo martedì 5 settembre alle 18 nella Sala Don Angelo Orsini di fianco al Municipio è stato organizzato un incontro informativo in cui verranno forniti tutti i dettagli dell’iniziativa, ovvero: le vie coinvolte, i tempi e le modalità di realizzazione del Pedibus. Sono invitati alla riunione sia i genitori degli alunni residenti nelle strade vicine alla scuola, sia quelli interessati e incuriositi dall’iniziativa. L’incontro si rende necessario per avere contezza delle possibili adesioni al servizio e valutarne quindi la fattibilità. Per ulteriori informazioni a riguardo è comunque possibile scrivere fin da subito al seguente indirizzo: [email protected]