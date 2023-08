Tutti a cercare "Il pelo nell’uovo" Utopia sbarca a Montecastello

Teatro di prosa per raccontare il rapporto tra l’essere umano e il cibo. Al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, a cura di Guascone Teatro. Sabato 26 agosto alle 21.30 nella piazzetta della Chiesa di Montecastello, a Pontedera, La Ribalta Teatro presenta ‘Il pelo nell’uovo’, di Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani che ne cura la regia. Sul palco, Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Disegno luci e tecnica di Alice Mollica, costumi e scene di Chiara Fontanella. Il costo del biglietto è di 8 euro. Alle 20 in programma una cena in luogo a cura del catering ‘TeLoCucinoIo’, a 20 euro, Prenotazioni: 328-0625881 oppure 320-3667354. Lo spettacolo: stando a ciò che scriveva Feuerbach nel 1862, ­’l’uomo è ciò che mangia’, oggi dovremmo essere qualcosa che assomiglia molto ad una creatura obesa, ""le cui zampe cedono sotto un peso cinque volte superiore alla norma - si legge nella nota dello spettacolo - che vive a pochi centimetri dalle montagne di escrementi che produce solo grazie al fatto di trovarsi costantemente sollevata da terra, in virtù della pressione da ogni lato esercitata da corpi di propri simili e causata del sovraffollamento dell’ambiente in cui vive, in un tempo senza più notti né riposo. Questa creatura è uno dei 24 miliardi di polli allevati ogni anno sul nostro pianeta. Se si aggiungono ai polli i bovini, i suini e via dicendo, si stima che il numero di animali allevati al mondo si aggiri intorno ai 70 miliardi di esemplari che ogni anno nascono e muoiono per soddisfare i nostri palati"". Questa è una delle tesi da cui parte lo spettacolo, un’analisi sul rapporto tra essere umano e cibo. E torna il racconto di mezzanotte, monologhi dopo lo spettacolo tra un cantuccino e un bicchiere di vin santo.