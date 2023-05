Tutte le città gemellate insieme Cerimonie e gruppi storici in città

Volterra è stata teatro di una riunione di amicizia internazionale ospitando le delegazioni di tutte le città europee con le quali sono stati sottoscritti patti di gemellaggio o di amicizia. Non era mai accaduto che tutte le città gemelle partecipassero ad una festa congiuntamente, fino ad oggi le cerimonie erano state bilaterali, ma il Comitato Gemellaggi del Comune di Volterra ha ritenuto che fosse perfettamente aderente allo spirito dell’Unione Europea riunire tutte queste realtà. Sono giunte a Volterra 150 persone in rappresentanza delle città gemelle, Mende, Wunsiedel, Bruchsal–Heidelsheim e Sandomierz. Il denso programma di appuntamenti, elaborato dal Comitato Gemellaggi con il supportodelle associazioni cittadine e di varie realtà private, si è svolto senza alcun intoppo, alle cerimonie ufficiali si sono alternati momenti di svago e cultura con visite guidate alla città e alla Salina Locatelli. Le cerimonie sono inoltre state scandite dal corteo dei gruppi storici e dall’esibizione degli sbandieratori di Volterra e Heidelsheim in Piazza dei Priori, per poi procedere alla sottoscrizione dei Patti di Amicizia nella cornice del teatro Persio Flacco.

L’auspicio del Comitato Gemellaggi del Comune di Volterra è che, "in questi tempi che vedono levarsi venti sempre più impetuosi di sovranismo e contrapposizione tra popoli, attraverso la promozione dell’amicizia tra realtà distanti geograficamente si riesca a rendere il mondo migliore".