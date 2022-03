Tutelare e valorizzare il centro La sensibilizzazione si fa via social

Una campagna di sensibilizzazione, dai tratti ironici e eleganti, imbastita via Facebook dal Centro Commerciale Naturale per la tutela e il decoro del cuore storico della città. Difendere i monumenti e le piazze dalle auto parcheggiate senza criterio, invogliare i cittadini a non gettare mozziconi di sigarette per terra, evitare che il cane faccia pipì sulle facciate degli edifici storici, non intralciare il lavoro degli operatori con le macchine spazzatrici lasciando l’auto posteggiata nel giorno in cui è prevista la pulizia delle strade.

Piccole regole di senso civico che il Ccn sta promuovendo attraverso una serie di vignette create da un giovane volterrano, Marco Loretelli: una sorta di ‘pubblicità progresso’ per invogliare i cittadini a lasciare qualche cattiva abitudine di troppo. Vedi la sosta selvaggia in centro, le auto lasciate di fronte ai monumenti storici e architettonici di piazza San Giovanni (Duomo e Battistero), o nei pressi di Porta all’Arco.

"Si tratta di una campagna di sensibilizzazione, strutturata attraverso le vignette di Loretelli, a supporto delle azioni che sta già mettendo in campo l’amministrazione comunale per il decoro urbano, così da armonizzare le esigenze delle attività commerciali e quelle dei cittadini che vivono in centro – spiega Alessandro Corda, presidente Ccn – con ironia, e fuor di polemica, pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook le vignette per sottolineare alcuni aspetti da correggere, ma senza puntare il dito contro la comunità. Perché bastano i comportamenti sbagliati di pochi a dare un’immagine negativa di una città. Piccole azioni quotidiane che consentirebbero di preservare gli scenari unici che offre il cuore storico di Volterra. A breve saranno installate panchine in piazza San Michele per evitare che i mezzi parcheggino di fronte alla chiesa, che presto concluderà il suo lungo percorso di restauro. Una bellezza negata, non godibile, perché le auto ne impediscono la fruizione e la vista, è un danno per il monumento stesso, per le attività commerciali e per l’immagine di Volterra".

La campagna di sensibilizzazione di Ccn si interseca alla volontà di rendere la città ancor più fruibile e accogliente in vista degli eventi che accompagneranno Volterra come prima Città toscana della Cultura. "La nostra città poggia su un’economia prevalentemente legata al turismo – conclude il presidente del Ccn – e migliorare alcuni aspetti, come il decoro urbano e gli spazi pubblici, può rappresentare una misura per dare alle attività la possibilità di lavorare in maniera più proficua e ai cittadini di godersi il luogo in cui vivono nella maniera migliore. Volterra ha una grande forza: un centro storico vivo e vissuto, non un centro storico che si è trasformato in un museo".

Ilenia Pistolesi