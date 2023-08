Turista filmato a scrivere sulla Rocca Il video acquisito dall’ammiistrazione

"Ne ho parlato con il comandante della polizia municipale, riguarderemo attentamente il video, anche se purtroppo l’identità del soggetto non si vede bene: sarebbe importante riconoscerlo e denunciarlo". Sono le parole del sindaco Simone Giglioli dopo la visione del video – finito sui social – che un cittadino ha girato ad un turista mentre, nei giorni scorsi, stava scrivendo sui mattoni della Rocca di San Miniato. Un turista che, da quanto abbiamo appreso da chi ha girato il video, è straniero e si trovava sul prato della torre di Federico II con la famiglia. La Rocca di Federico II, è il polo museale più visitato dai turisti: è stata realizzata sul punto più alto della città tra il 1217 e il 1221, per volere del famoso imperatore. Attrare turisti anche per la sua posizione strategica che ha consentito, in epoca medievale, di porre un controllo sul transito tra Firenze e Pisa e lungo la via Francigena. La Torre ha resistito per secoli sul colle sanminiatese fino all’estate del 1944 quando fu minata dalle truppe tedesche in ritirata, che la fecero poi esplodere radendola al suolo. La Rocca è stata ricostruita fedelmente tra il 1956 e il 1958, anno della sua inaugurazione.

La Rocca è un monumento. E il primo cittadino torna a sottolinearlo: "Un gesto veramente sconsiderato, gravissimo, al di là di quello che può essere il danno, lieve o più grave – aggiunge Giglioli –. I beni storici, le bellezze architettoniche, vanno preservate in ogni modo, sono patrimonio di tutti. Questi comportamenti davvero andrebbero sanzionati con severità". Ma è difficile beccarli. O individuarli. Come in questo caso. Il cittadino che ha filmato la famiglia ha documentato quello che stavano facendo e li ha anche richiamati: loro hanno risposto che non avevano usato la vernice e con un gesto di stizza se ne sono andati.

Restano le immagini che mostrano in una manciata di secondi la sequenza del fatto. Ma un po’ perché il soggetto è di spalle, un po’ il fatto che si tratti di uno straniero, sarà ben dura che venga identificato e messo davanti alle sue responsabilità. "Comunque abbiamo acquisito il video – conclude Giglioli – e l’ho mandato anche alla nostra polizia municipali.

C. B.