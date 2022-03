"Turismo, siamo pronti per quando finirà l’emergenza virus"

CASCIANA TERME

La promozione adesso si fa prima di tutto online. Presentato "Visit Casciana Terme Lari" il nuovo progetto di promozione del territorio del comune Casciana Terme Lari. Un territorio che unisce la storia e la tradizione toscana riassunta in un simbolo come il Castello dei Vicari di Lari e la vocazione turistica e dell’accoglienza da sempre invece anima di Casciana Terme. Il nuovo sito internet offre uno spaccato della destinazione turistica e molte informazioni utili per un primo approccio con le caratteristiche di questo territorio, immerso nel panorama suggestivo del giardino d’Europa, a un passo dal mare e dalle spiagge delle provincie di Pisa e di Livorno, a poca distanza dalla cultura e dalle bellezze artistiche delle città toscane dell’entroterra. "Abbiamo voluto prepararci per tempo ed essere pronti – ha detto il sindaco Mirko Terreni nel corso della presentazione del progetto sul palco del teatro Verdi – quando l’emergenza per la pandemia sarà superata e i movimenti turistici riprenderanno il loro corso naturale. Questa nuova azione di promozione – ha aggiunto Terreni – ci consentirà di rilanciare l’immagine delle nostre terme e di valorizzare le nostre eccellenze, tutti elementi che fanno di Casciana Terme Lari una destinazione unica e da scoprire".

Visit Casciana Terme Lari fa parte di un progetto più ampio di promozione che prende spunto e trova risorse nel finanziamento triennale di 300mila euro ricevuto dalla Regione Toscana. Un contributo attraverso il quale provare a dare impulso all’immagine del comune con l’obiettivo di incrementare le presenze turistiche. "Il lancio di questo nuovo sito di promozione è solo l’inizio di un percorso – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo – che intende promuovere le bellezze della nostra regione a partire dal sistema termale, che dopo due anni di pandemia sanitaria ha ritrovato un nuovo ruolo nel marcato".

La tranquillità della campagna toscana ai piedi delle colline pisane, la leggenda e i misteri dei suoi luoghi simbolo, il benessere offerto dai prodigi delle sue acque termali. Tutto questo, ma non solo, è Casciana Terme Lari, da tempo insignita con la bandiera arancione del Touring club italiano simbolo di particolare attenzione alla qualità del territorio e della vita.

Giuseppe Pino