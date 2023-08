Turismo, niente boom come nel 2022 "Giugno e luglio hanno brillato meno Ma contiamo su un buon agosto"

di Ilenia Pistolesi

"Giugno e luglio sono stati mesi che hanno brillato meno, sul fronte delle presenze, rispetto al boom 2022, ma restiamo in linea con gli anni pre-pandemia e siamo fiduciosi". La direttrice del consorzio turistico Claudia Bolognesi e l’assessora al turismo Viola Luti tratteggiano un primo bilancio della stagione turistica sul colle etrusco. Ovviamente si tratta di una stima provvisoria che riguarda un segmento temporale di stagione vacanziera: i motivi per cui i due precedenti mesi hanno vissuto una sorta di curva discendente rispetto ai numeri da record raggiunti lo scorso anno hanno una ragione semplice, e la spiega Bolognesi: "Siamo semplicemente tornati ai dati che si registravano prima del Covid – analizza Bolognesi – cosa vuol dire? Significa che il turismo in città ha ritrovato, da un lato, quel turismo perduto nei mesi primaverili per la pandemia, dall’altra parte, ed è logico, con il venir meno, man mano, delle restrizioni, il turismo è più dilatato, e non si sta più concentrando solamente su due, o tre mesi estivi al massimo, come dopo il 2020".

E agosto cosa riserva?

"Già notiamo un incremento rispetto ai due mesi precedenti – risponde Bolognesi – ed è atteso un sold out per il ponte di Ferragosto. Poi ci saranno gli eventi di punta dell’estate, pensiamo alla festa medievale che è diventata destinazione di viaggio per tantissimi turisti, alla Notte Rossa, all’Astiludio. Ma vorrei fare una precisazione. Per gli eventi serve un calendario che non crei sovrapposizioni fra gli stessi. E’ un mantra che, come consorzio, ripetiamo da anni".

Ecco poi l’analisi dell’assessora Luti: "In questo momento la città è visitata da molti turisti stranieri di provenienza europea. Ad ora sembrano mancare all’appello i tedeschi. Aprile e maggio hanno conosciuto un boom, giugno e luglio sono in linea con le presenze pre pandemia. Quindi con un turismo meno di prossimità e meno concentrato in un periodo più breve. E gli italiani adesso scelgono maggiormente mete estere. Non dobbiamo parlare di un calo drastico, ma di una situazione che replica il passato, fino al 2020. Ci sono molte prenotazioni last minute e torna un tipo di turismo ormai fidelizzato che accompagna la città. Quel turismo che torna per un evento, vedi la festa medievale, o per i tratti caratteristici e peculiari della città".