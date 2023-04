Turismo, il colle si prepara Bando per trovare aree da destinare a parcheggi

di Ilenia Pistolesi

Per il secondo anno consecutivo Palazzo dei Priori imbastisce un avviso pubblico rivolto ai privati per organizzare nuove aree sosta in vista del flusso turistico estivo. Con la novità di un rinnovo per le stagioni turistiche 2024 e 2025. La ratio è chiara e si muove nel perimetro della previsione di un ulteriore incremento di visitatori in città. Il calendario degli eventi prevede un notevole numero di iniziative che, negli auspici degli amministratori, catapulterà in città un importante flusso turistico stagionale, confermato dalle prenotazioni per le visite nelle strutture espositive e museali e nelle aree archeologiche. Ma, considerata la carenza cronica di spazi per la sosta che si verifica annualmente in corrispondenza della stagione turistica, la cui soluzione è stata affrontata anche con le previsioni di nuovi parcheggi nell’ambito del piano operativo comunale il cui percorso è in fase di approvazione conclusiva, ecco giungere un nuovo avviso pubblico rivolto ai privati.

"L’esperienza passata può ritenersi valida – precisa l’amministrazione comunale - in quanto è stato sicuramente raggiunto lo scopo di evitare situazioni di carenza di spazi per la sosta anche in momenti di particolare afflusso, per di più in un anno che ha visto la città proporsi ai visitatori con eventi di particolare rilevanza per la nomina a capitale regionale della cultura, senza che le aree per la sosta temporanea abbiano causato una significativa riduzione delle entrate derivanti dai parcheggi pubblici". Quali sono gli spazi che cerca il Comune? Aree private da adibire a parcheggio nelle zone limitrofe alla cinta muraria fino a una distanza massima di 800 metri, stabilendo un periodo di utilizzo dalla fine di aprile al 5 novembre, con la possibilità di rinnovare la convenzione con i privati per i prossimi 2 anni. Il canone di locazione è determinato nella misura di 7,50 euro al mq per l’intero periodo del contratto e oltre al canone saranno riconosciute spese forfettarie per i costi di gestione, (mantenimento in buone condizioni di utilizzo dell’area, costi delle utenze, costi di ripristino dello stato dei luoghi) per la somma di 2,50 euro al mq e comunque fino alla somma massima di 5 mila euro. L’avviso per i privati è sul sito del Comune.