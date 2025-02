Turismo e promozione. La Valdicecina alla Bit: "Cresce l’interesse per le nostre terre"

Volterra e la Valdicecina protagoniste nella prima giornata della fiera internazionale del turismo che si sta svolgendo in questi giorni a Rho, Milano. Ha preso il via domenica 9 febbraio a Rho la BIT – Borsa Internazionale del Turismo, con la partecipazione del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina all’interno dello spazio espositivo della Regione Toscana. "Abbiamo visitato – racconta il sindaco di Volterra Giacomo Santi –l’area insieme all’assessora al turismo, Ilaria Bacci, condividendo un’importante occasione di confronto e promozione. Durante la giornata, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare operatori del settore e realtà turistiche nazionali, avviando scambi di idee e prospettive sul futuro del turismo. La fiera si conferma un appuntamento strategico per valorizzare le eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di Volterra e della Valdicecina, offrendo una piattaforma di dialogo con tour operator, agenzie di viaggio, istituzioni e viaggiatori interessati a scoprire il nostro territorio".

Bit è la fiera internazionale del turismo in Italia. Uno spazio che si rivolge agli addetti del settore ma anche ai viaggiatori, dato che proprio il primo giorno di fiera è aperto anche al pubblico, a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo. L’obiettivo è mettere in relazione il mondo dei professionisti e offrire agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente chi si occupa di turismo. "L’interesse per la nostra area è in crescita – spiegano Santi e Bacci – con segnali positivi che premiano l’impegno nella promozione di esperienze autentiche e sostenibili. Il nostro obiettivo è consolidare un turismo di qualità, capace di esaltare la storia millenaria, il patrimonio artistico e il paesaggio straordinario della Valdicecina, rendendola sempre più attrattiva per viaggiatori attenti e consapevoli". Volterra e la Valdicecina hanno partecipato all’interno dello stand della regione Toscana, che ha visto la presenza anche dell’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras. Un’occasione per approfondire le trasformazioni dei trend legati ai flussi turistici nelle varie destinazioni, la valorizzazione del territorio, dei siti Unesco e dell’enogastronomia, ma anche per stringere accordi con regioni europee e discutere delle prossime celebrazioni di Boccaccio e Michelangelo.