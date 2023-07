Turismo e cultura Bando dei tributi per i progetti

È stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi nel settore cultura, turismo e promozione del territorio per il periodo estivo. Possono presentare domanda di contributo: Ets, associazioni, fondazioni, enti, comitati pubblici e privati senza prevalente fine di lucro, Ccn, che realizzino il proprio progetto sul territorio comunale. Non sono ammesse richieste da parte di partiti politici. Il Comune di Pomarance finanzia il presente avviso, destinando al sostegno per la realizzazione dei progetti risorse proprie per un importo complessivo di oltre 32mila euro. Tali risorse sono finanziate da contributi della Regione Toscana a valere sul Fondo Geotermico produzione 2020. Un importo che potrà essere incrementato di ulteriori 10mila euro derivanti dal fondo geotermico anno 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è il 21 luglio alle 12.