Tubone, il quarto lotto Iniziato il nuovo cantiere In arrivo maxi collettore

Sempre più vicina alla realizzazione un’opera di portata eccezionale. Sono partiti in questi giorni i lavori per l’ultimo lotto del Tubone, il collettore fognario lungo oltre 24 chilometri che, aggirando il Padule partendo da nord e costeggiandolo lungo il lato est, convoglierà i reflui di tutta la Valdinievole, di Cerreto Guidi e di parte di Fucecchio verso il depuratore industriale di Aquarno a Santa Croce, tra le province di Firenze, Pistoia e Pisa. Si tratta, spiega una nota, della quarta e ultima tranche del progetto di Acque. Intanto, procedono spedite le attività relative agli altri tre lotti (due dei quali ormai vicini alle rispettive deadline) e ai due macrolotti della ‘Valdinievole Ovest’ che rientrano nell’Accordo del Cuoio. L’Accordo del Cuoio, si ricorda, è l’accordo di programma per la tutela delle risorse idriche del Valdarno e del Padule di Fucecchio, disegno complessivo da 143 milioni che punta a riorganizzare i sistemi fognari e depurativi del Basso Valdarno e della Valdinievole. La sua ‘punta di diamantè è il maxi-collettore fognario del Tubone. Il progetto è stato suddiviso in 4 lotti funzionali da Santa Croce sull’Arno a Pieve a Nievole. L’intera infrastruttura sarà realizzata in ghisa e avrà un diametro di 900 millimetri, per un investimento complessivo di 40 milioni.

Una volta ultimato, il Tubone colletterà al depuratore di Santa Croce circa 6,2 milioni di metri cubi annui di reflui, che arriveranno a più di 9 milioni con la realizzazione degli altri collettori tra Pescia e Uzzano e tra Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese fino a Pieve a Nievole. Il quarto lotto, progettato come gli altri da Ingegnerie Toscane, riguarda la realizzazione del collettore fognario nel tratto tra i depuratori di Pieve a Nievole e Uggia, nel comune di Monsummano Terme: avrà una lunghezza di 7,6 chilometri, per un investimento economico che ammonta a 13,5 milioni di euro. Da un punto di vista strutturale, può essere considerato il lotto più importante del ‘Tubonè, "tant’è vero che prevede l’utilizzo della "Toc" (trivellazione orizzontale controllata) in almeno due occasioni con dimensioni e lunghezze che, come già avvenuto per l’intervento chiuso tra Cerreto Guidi e Larciano a ottobre 2022, rappresentano una eccezionalità a livello europeo nell’uso di questa tecnica".

Carlo Baroni