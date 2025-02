Truffe, l’incontro su come difendersi

Truffe e raggiri: informazioni su come difendersi. Il Comune di Crespina Lorenzana, in collaborazione con la stazioni dell’Arma di Cenaia e Fauglia, organizza un incontro con la cittadinanza: giovedì 20 (ore 21, 30) nello spazio feste di Cenaia. Saranno illustrate le tecniche più usate dai malviventi per ingannare le persone, soprattutto le più anziane. I truffatori, infatti, sono sempre più astuti, utilizzano nuove tecniche di raggiro, come lo "Spoofing", per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro e beni. Lo "Spoofing" è una tecnica informatica che permette ai truffatori di falsificare il numero di telefono visualizzato dalla vittima, facendo apparire una chiamata proveniente da un numero diverso da quello reali. Riuscendo a farlo apparire anche come quello di una caserma, in modo da ingenerare un senso di urgenza nella vittima.