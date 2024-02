"Truffe e liberalizzazione dell'energia: incontro pubblico a Pontedera con Polizia di Stato e Adiconsum"

Il tema delle truffe sarà analizzato con il supporto e la collaborazione dell’associazione Polizia di Stato e quello della liberalizzazione del mercato dell’energia avrà come relatore un esperto dell’Adiconsum di Pisa. Sono i due argomenti, di stringente attualità, al centro oggi dalle 15,30 a Pontedera, nella sala del Sacro Cuore in Via Tosco Romagnola 2. Un incontro pubblico promosso dalla Federazione dei pensionati della Cisl territoriale di Pisa in collaborazione con Adiconsum Cisl e Anteas, l’associazione del tempo libero per la terza età.