Truffe agli anziani, è allarme. Malintenzionati ci provano a Fauglia: "Prestate la massima attenzione"

di Carlo Baroni

FAUGLIA

Sfruttando la vulnerabilità delle persone anziane e sole, i truffatori le convincono a consegnare loro denaro o gioielli, servendosi di varie scuse come falsi incidenti in cui sono rimasti coinvolti familiari. E’ proprio quello che malintenzionati avrebbero cercato di fare ieri a Fauglia. E’ lo stesso sindaco Alberto Lenzi a lanciare l’allarme con un post sui social per raggiungere nel mondo più tempestivo la popolazione. "Si sono verificati, nel nostro comune, due tentativi di truffa da parte di malviventi che raggiungono telefonicamente le persone più anziane raccontando di incidenti nei quali sono incorsi i parenti dei malcapitati e chiedendo del denaro per la tutela legale che verrà poi prelevato da persone che si palesano come carabinieri o avvocati – avverte il primo cittadino –. Nel ribadire che nessuna richiesta di denaro deve essere assecondata, si raccomanda di non dare seguito a queste chiamate e di contattare immediatamente il 112 o la stazione di Fauglia". Il sindaco Lenzi aggiunge: "Si raccomandano i parenti o gli amici delle persone più esposte a questo genere di truffe di contattarle ribadendo il concetto".

Del resto cronache lontane o anche recenti, hanno narrato di tanti episodi di soggetti che bussano alle case provando ad ingannare le persone: fingendosi avvocati, carabinieri, gestori di servizi (luce, acqua, gas e altro), finanche vendendo immagini sacre: quest’ultimo un elemento che fa leva sulla fede e quindi tocca direttamente il cuore delle gente. E sempre li anziani sono i primi soggetti presi di mira perché sono più sensibili a far cadere ogni reticenza davanti ad un’immagine sacra o, ancora di più, sentendosi dire che un loro congiunto ha avuto un incidente e sta male, che è stato arrestato. Nei mesi, purtroppo, e la cosa va avanti da tempo, alla porta delle persone si sono presentati falsi di tutti i generi. Da parte delle forze dell’ordine c’è grande attenzione al fenomeno. Nelle settimane scorse , un napoletano di 30 anni è stato arrestato a Capannoli dai carabinieri in flagranza di reato dopo avere truffato un’anziana. L’uomo, fingendosi carabinieri e avvocato, si era fatto consegnare oltre 2.000 euro in contanti e monili preziosi a titolo di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale di cui sarebbe stato responsabile un parente della vittima.