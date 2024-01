Truffatore raggira anziana. Smascherato un giovane. Un 30enne di Napoli individuato dai carabinieri. Ora si trova ai domiciliari a casa. Aveva messo in scena il copione del finto maresciallo e del sedicente avvocato

E’ un 30 enne di Napoli il finto carabiniere o il sedicente avvocato che hatruffato un’anziana. L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma di Pontedera che sui fatti hanno avviato una rapida indagine, in possesso di denaro contante e monili vari che asseriva essere di proprietà. Ma gli Immediati accertamenti hanno consentito agli inquirenti di stabilire che i valori trovati sul giovane erano proprio quelli asportati all’anziana truffata a Capannoli. Ai danni della donna era stato messo in scena il copione classico nel quale un sedicente maresciallo contatta telefonicamente la potenziale vittima rappresentandogli che un congiunto è stato coinvolto in un incidente stradale nel quale ha causato gravi lesioni ad un’altra persona: per questo rischia l’arresto salvo che la parte lesa non venga subito risarcita del danno quantificato da un sedicente avvocato che contatta l’anziana prima telefonicamente, o, talvolta recandosi direttamente a casa. Una volta in presenza della vittima, facendo leva sulla sua vulnerabilità e sugli affetti familiari, l’avvocato "farlocco" si fa consegnare tutto il denaro ed i valori che la persona custodisce in casa.

A Capannoli, l’anziana – secondo quanto ricostruito – era stata persuasa telefonicamente dalle parole e e dalle pressioni del sedicente maresciallo e, poi, del complice che si spacciava, appunto, avvocato della parte lesa: così la donna aveva consegnato 2100 euro in contanti e otto monili di rilevante valore, a fronte di una richiesta di risarcimento superiore agli 11mila euro. Non pago, il soggetto, infatti, presi i soldi e sette monili, si è fatto consegnare dalla donna anche la fede che portava all’anulare sinistro per dare maggior valore all’entità del finto risarcimento. Le indagini sul fatto, appunto, sono Statte tempestive e l’attenzione di militari si è subito concentrata, in zona, su una Lancia nera con una sola persona a bordo. Fiuto investigativo premiato: il controllo dell’auto e del conducente ha dato esito positivo. Il 30enne è stato arrestato dai carabineri veri. Il giudice, per l’uomo, ha disposto gli arresti domiciliari a Napoli.