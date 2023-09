Le madonnine vendute porta a porta: "Truffe, la parrocchia non c’entra"

San Miniato (Pisa), 20 settembre 2023 - La truffa è commessa da chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto. E probabilmente di truffa di tratta per quello che sta accadendo sul territorio, segnatamente nella zona della Valdegola. "Né la parrocchia (Santa Maria in Valdegola) né la Diocesi – avverte don Simone Meini sui social – mandano qualcuno a vendere queste immagini sacre per la chiesa o per l’incontro di domenica o per i lavori. Qualsiasi tipo di sostegno economico viene fatto in chiesa". Di cosa si tratta? Sono piccole statuette bianche raffiguranti la Madonna. "Per favore se qualcuno si aggirasse con questa immagine o altre immagini religiose “o ve le regalano” – aggiunge il sacerdote nella comunicazione ai fedeli – altrimenti non date somme in denaro". Un avvertimento, quello del parroco, per mettere in guardia da possibili trabocchetti. Viviamo in un tempo nel quale, specie le persone anziane, sono nel mirino di strani soggetti che suonano alla porta, si spacciano per addetti dei servizi, finanche per carabinieri e finanzieri, pur di spillare soldi. Un tempo in cui i sistemi della truffa si moltiplicano e corrono anche attraverso ila rete internet. Oppure, più tradizionalmente, non hanno scrupoli a far leva su sentimenti e fede religiosa.

C. B.