"Trovato un medico per la frazione"

C’è una luce in fondo al tunnel, un tunnel che per oltre sei mesi ha destato tanta preoccupazione ai residenti del Romito. La consulta della frazione annuncia che è stata trovata una soluzione alla "fuga" di due settimane fa delle due dottoresse Sara Rossi e Valentina Cervi dall’ambulatorio del circolo Arci. "Abbiamo trovato un medico disponibile a venire al Romito per uno o due pomeriggi alle settimana (dipenderà da quanti pazienti cambieranno medico, ndr) – dice Fabio D’Erasmo, presidente del circolo Arci che ha seguito la questione da vicino, contattando uno ad uno i medici di base chiedendo loro la disponibilità di venire per almeno una mezza giornata al Romito –. Ci siamo riusciti anche grazie al contributo attivo del presidente della Società della Salute, nonché sindaco di Pontedera, Matteo Franconi. Ancora non vogliamo svelare il nome del nuovo medico, lo faremo alla riunione pubblica della consulta che si terrà mercoledì 19 aprile al circolo Arci alle 21.15. Dobbiamo ancora definire alcuni dettagli ma per la prossima settimana contiamo di presentarlo a tutti".

C’è soddisfazione nelle parole di D’Erasmo come in quelle di Giovanna Caridi, presidente della consulta, di Valerio Magrini, segretario del circolo e di Ferdinando Morelli, presidente dell’associazione Il Romito proprietaria dei locali. È l’epilogo di una questione nata lo scorso ottobre quando le due dottoresse avevano dato la disdetta dell’affitto dell’ambulatorio del Romito. Mesi di trattative non sono bastati per arrivare ad un accordo e così, dal 1 aprile, Rossi e Cervi hanno deciso di fare le valigie, visitando solo ai Fabbri e a Pontedera. "Ma non possiamo ancora cantare vittoria, prima vogliamo vedere il nuovo medico a lavoro – dice D’Erasmo –. Questa in ogni caso è una soluzione temporanea al problema. La soluzione definitiva ci sarà quando l’Asl, dopo un monitoraggio dei pazienti che prenderà il via nelle prossime settimane, ed in vista di alcuni pensionamenti che ci saranno a Pontedera, emetterà un bando vincolato per garantire la presenza di un medico di famiglia al Romito".

Luca Bongianni