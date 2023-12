Trovato morto in una casa disabitata

PONTEDERA

La morte l’ha sorpreso in un edificio disabitato, in via Primo Maggio, in piena notte. A scoprire il corpo ormai privo di vita di un trentasettenne pontederese sono stati alcuni suoi amici e compagni dello stesso "brutto giro" nel quale si era infilato da tempo. Hanno dato l’allarme telefonando alla centrale del 112, numero unico di emergenza regionale che ha attivato il 118. Ma non c’è stato niente da fare. Il medico e i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso risalente a poco tempo prima. I sanitari, considerate le circostanze della morte dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato un lungo e accurato sopralluogo nella casa disabitata. Al termine di tutti gli accertamenti necessari e dopo le indispensabili comunicazioni al magistrato di turno – che ha dato il nulla osta – i militari dell’Arma hanno autorizzato la rimozione del cadavere che è stato trasferito alla medicina legale di Pisa per l’autopsia.

Quasi sicuramente il trentasettenne è stato ucciso da un malore. Da un primo esame esterno il corpo non presentava segni di colluttazione o traumi procurati da altre persone. Nella casa disabatita sarebbero state trovate siringhe e tracce di droga. Il cadavere dell’uomo, che era residente a Pontedera, è stato scoperto intorno alle 2,30 della notte tra martedì e ieri. Chi ha dato l’allarme non è stato trovato sul posto. Sul caso è intervenuta anche l’assessora Carla Cocilova: "Un ragazzo che viveva in strada e che aveva problemi. Una notizia terribile che dovrebbe solo farci riflettere su molti aspetti della nostra società e del sistema che abbiamo creato invece che aizzare gli sciacalli".

gabriele nuti