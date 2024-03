Trovato con la droga sull’auto rubata a Peccioli

Quando è scattato il controllo l’auto è risultata rubata a Peccioli: il mezzo è stato visto carabinieri mentre si fermava in un’area di servizio nella zona di Cascina. Il veicolo è stato subito bloccato dai carabinieri di Pontedera ed alla guida è stato identificato un soggetto di nazionalità straniera che, oltre a non aver mai conseguito la patente di guida, è stato sorpreso in possesso di due registratori di cassa, di cui non ha saputo giustificare il possesso, e anche di 1,38 grammi di hashish. La persona è stata denunciata in stato di libertà alla all’autorità giudiziaria per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il veicolo condotto, è stato invece restituito al legittimo proprietario vhe ne avvea denunciato il furto. I carabinieri forestali hanno denunciatio per tentato furto quattro soggetti stranieri che avano tagliato e affastellato, verosimilmente per portarli via, oltre 100 fascine di pungitopo in una zona del Comune di Capannoli,