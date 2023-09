Troppo caos e proteste Senso unico alle primarie

SANTA MARIA A MONTE

Il tratto della traversa di via Usciana di fronte alla scuola Primarie di Ponticelli è a senso unico. Nuova viabilità sperimentale fino al 31 dicembre. "In questo tratto è stato possibile realizzare nuovi stalli di sosta – si legge sul sito del Comune di Santa Maria a Monte – Mentre i parcheggi di fronte alla chiesa sono stati destinati alle sole auto. Si prega di prestare attenzione alle modifiche della circolazione e in caso di necessità contattare il comando polizia municipale allo 0587 261680". La decisione è stata presa dalla giunta comunale e dal comando della polizia municipale dopo "le segnalazioni di alcuni cittadini relative a problematiche di circolazione in quel tratto di strada davanti le scuole primarie, preso atto della necessità di garantire la sicurezza della circolazione nella traversa di via Usciana e considerato che in occasione dell’entrata e uscita degli alunni il flusso veicolare intenso non consente lo scorrimento dei veicoli creando situazioni di pericolo e della possibilità di creare nuovi posti auto".