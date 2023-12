"Troppi ospedali?. Forse in quel di Pisa. L’amico Conti ha perso il senso civico..."

"Ha ragione il sindaco Michele Conti quando dice che ci sono troppi ospedali. A Pisa ce ne sono ancora due, quando il Santa Chiara doveva essere chiuso da anni. Dispiace la risposta infelice da parte di un amico (il sindaco di Pisa Conti, ndr) il quale forse per un attimo ha perso il senso civico". Paolo Moschi, nella veste di consigliere provinciale, invia una risposta pungente al sindaco di Pisa Michele Conti, che ha parlato di "un numero elevato di ospedali. Se da un lato c’è una pletora di ospedali e ospedaletti, dall’altra si taglia l’assistenza territoriale". Dichiarazioni che, a questa latitudine, diventano lava incandescente e che portano il consigliere Moschi a un’analisi che non fa troppi sconti al primo cittadino di Pisa e al governatore regionale Eugenio Giani.

"L’ospedale a Volterra nasce nel XII secolo, prima che a Pisa, e una eventuale soppressione non coprirebbe un decimo del buco dell’Asl di Massa, per citare un caso. Chi insiste nel desertificare la Valdicecina sappia che lo fa senza un ritorno consistente in termini economici. Invito l’amico sindaco Conti a visitare il Santa Maria Maddalena, e il presidente della Regione Giani a parlare meno di costruzioni in mattoni e più di personale sanitario. Confido che il governo abolirà la sciagura del numero chiuso alla facoltà di medicina, che crea una guerra tra poveri che i territori non possono permettersi".

E ribolle ancora la questione del presunto taglio regionale che, con le cautele del caso, dovrebbe riguardare anche l’ospedale di Volterra, e su cui è giunta la smentita del sindaco Giacomo Santi. Ma Moschi, che ora prende la situazione di pugno come capogruppo consiliare della lista di opposizione Upv, sforna subito un’interrogazione diretta al primo cittadino.

"Il sindaco Santi ha subito smentito simili soluzioni, ma siamo in assenza di documentazione a riguardo. Va sottolineato come negli ultimi anni l’ospedale di Volterra sia stato bersaglio di tagli terribili, inclusi reparti di base e vitali quali la cardiologia e la pediatria, e che nel piano del 118 sempre meno i pazienti del nostro territorio vengano portati al pronto soccorso di Volterra per scelte discutibili". Moschi chiede dunque al sindaco, attraverso un’interrogazione urgente, se l’ospedale di Volterra "farà parte o meno, integralmente o parzialmente, del piano di tagli della Regione, e se rientra in qualche elenco regionale degli ospedali da razionalizzare ulteriormente. Chiediamo poi al sindaco i motivi per cui la piazzola dell’elisoccorso venga ultimamente utilizzata poco o per niente, e se questa sia abilitata all’atterraggio notturno. Contestualmente chiediamo se l’illuminazione notturna del campo sportivo sia a norma per l’atterraggio di Pegaso". Sul caso del presunto ridimensionamento del Santa Maria Maddalena, interviene la consigliera regionale della Lega Elena Meini che presenterà un’interrogazione regionale "sul futuro dell’assistenza sanitaria a Volterra".

I.P.